A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso il bollettino del 6 agosto.

I nuovi casi di contagio sono 401* (+18 rispetto a ieri), per complessivi 249.204 positivi.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 6 (- 4 rispetto ad ieri) per totali 35.187 morti.

Gli attuali positivi sono 12.694 (+ 48 rispetto ad ieri). I dimessi e guariti sono 201.323 (+347 rispetto ad ieri).

*La Regione EMILIA ROMAGNA segnala che in seguito a verifica è stato eliminato 1 casi da Ferrara, in quanto inserimento duplicato dello stesso paziente con dati anagrafici non corretti.