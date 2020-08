A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso il bollettino del 20 agosto. Non si arresta l'impennata dei contagi in questa seconda metà del mese di agosto, quando incominciano a rientrare dall'estero i vacanzieri italiani.

I nuovi casi sono 845 (+203 rispetto a ieri), per complessivi 256.118 positivi. La metà dei nuovi contagi è localizzata tra Lombardia (154), Veneto (159) e Lazio (115).

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 6 (- 1 rispetto ad ieri), per totali 35.418 morti.

Gli attuali positivi sono 16.014 (+ 654 rispetto ad ieri). I dimessi e guariti sono 204.686 (+ 180 rispetto ad ieri).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 68 (+ 2 rispetto ad ieri).