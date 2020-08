A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso il bollettino del 21 agosto.

I nuovi casi sono 947 (+102 rispetto a ieri), per complessivi 257.065 positivi. In Lombardia se ne registrano 174, 116 in Veneto e 137 nel Lazio. Due le regioni a contagi 0: Valle d'Aosta e Basilicata.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 9 (+ 3 rispetto ad ieri), per totali 35.427 morti.

Gli attuali positivi sono 16.678 (+ 664 rispetto ad ieri). I dimessi e guariti sono 204.960 (+ 274 rispetto ad ieri).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 69 (+ 1 rispetto ad ieri).