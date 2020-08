A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso il bollettino del 23 agosto.

I nuovi casi sono 1.210 (+39 rispetto a ieri) - mancano i dati relativi al numero dei tamponi della Regione Basilicata, che verranno comunicati insieme a quelli del 24 agosto - per complessivi 259.345 positivi. Dei nuovi contagi, 239 sono localizzati in Lombardia, 184 nel Lazio, 145 in Veneto, 138 in Campania e 127 in Emilia Romagna: uniche regioni con crescita a tre cifre.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 7 (+ 4 rispetto ad ieri), per totali 35.437 morti.

Gli attuali positivi sono 18.438 (+ 935). I dimessi e guariti sono 205.470 (+ 267 rispetto ad ieri). I ricoveri in terapia intensiva sono 69.