A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso il bollettino del 4 settembre. Balzo in avanti dei nuovi positivi. I casi nelle ultime 24 ore sono 1.733 per complessivi 274.644 positivi.

In Lombardia registrati 337 casi, a seguire Veneto (273, di cui 50 però relativi alle prime due settimane di agosto e caricati solo oggi), Campania e Lazio (171).

Sono 11 i decessi registrati nelle ultime 24 ore (10 quelli di ieri) per totali 35.518 morti.

Gli attuali positivi sono 30.099 (+ 1.184). I dimessi e guariti sono 209.027 (+ 537). 121 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+ 1).

Sono stati effettuati 113.085 tamponi, numero record.