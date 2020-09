A cura della Redazione

Uno studente positivo al Covid-19 a Roma. Nemmeno il tempo di iniziare, che c’è già Il ragazzo ha 17 anni e frequenta il liceo Marymount International di Roma, una scuola privata americana.

Sessanta persone fra alunni e insegnanti in isolamento almeno per una settimana. Ad avvertiew la preside dell'istituto sono stati gli stessi genitori del ragazzo nella giornata. La dirigente scolastica così ha mobilitato la Asl Roma 1 per avviare le procedure.

I sanitari hanno provveduto a porre in isolamento una cinquantina di ragazzi, ovvero i componenti della classe del giovane risultato positivo e altri con cui sarebbe venuto a contatto dal 2 settembre, data in cui l’istituto ha riaperto i battenti ai propri studenti.

Secondo fonti della Asl, tuttavia, sarebbero non più di una decina i giovani effettivamente “a rischio”. Il tampone antigenico rapido verrà effettuato fra 6-7 giorni, in quanto prima potrebbe risultare falsamente negativo.