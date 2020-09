A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso il bollettino del 6 settembre. I casi nelle ultime 24 ore sono 1.297 (circa 400 in meno rispetto ad ieri) per complessivi 277.634 positivi.

Sono 7 i decessi registrati nelle ultime 24 ore (16 quelli di ieri) per totali 35.541 morti.

Gli attuali positivi sono 32.078 (+ 884). I dimessi e guariti sono 210.015 (+ 405).

Sono 133 I pazienti ricoverati in terapia intensiva (+12). Effettuati poco meno di 77mila tamponi.