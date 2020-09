A cura della Redazione

Sono 4 le persone arrestate dai carabinieri per l'omicidio di Willy Monteiro, il 21enne picchiato a morte nella notte tra sabato e domenica a Colleferro, vicino a Roma.

Secondo quanto si è appreso, si tratta di ragazzi tra i 22 e i 26 anni di Artena. I quattro, che si erano allontanati dopo l'aggressione su un'auto di grossa cilindrata, sono stati bloccati poco dopo dai carabinieri della compagnia di Colleferro al centro di Artena. Tutti con precedenti di polizia, sono accusati di omicidio preterintenzionale in concorso. Sono stati raggiunti in pochi minuti grazie alla conoscenza del territorio, in particolare del comandante di Stazione di Colleferro arrivato immediatamente sul luogo del pestaggio.

Willy, soccorso in gravissime condizioni, è arrivato morto in ospedale. La vittima viveva a Paliano, in provincia di Frosinone.

Il 21enne ucciso sarebbe stato 'punito' per aver difeso poco prima un amico. E' quanto ricostruito dagli investigatori sull'omicidio. Il ragazzo avrebbe difeso poco prima un suo compagno durante una lite, forse per una ragazza, con uno dei quattro arrestati dividendoli. Dopo qualche minuto la vittima sarebbe stata raggiunta dagli arrestati che lo hanno pestato. Secondo quanto si è appreso, altri due giovani coetanei che assistendo alla scena sono intervenuti sono stati rimasti feriti e giudicati guaribili in 10 giorni.