Colpo di scena. All'ultimo momento cambiano le regioni nell'ambito della classificazione in zona rossa, arancione e gialla rispetto alle indiscrezioni che erano circolate..

Fanno parte della zona gialla Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna. Lazio, Liguria. Sono zona arancione Puglia e Sicilia. Infine zona rossa la Lombardia, il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Calabria.

"Tutte le nuove misure previste dall'ultimo Dpcm - quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse - saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre". E' quanto spiega Palazzo Chigi sottolineando che "lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività".

"Rispetto alle persone contagiate sale il numero degli asintomatici, diminuisce in percentuale il numero di persone ricoverate ma c'è l'alta probabilità che molte regioni superino le soglie delle terapie intensive e mediche - ha detto il premier Conte -. Se introducessimo misure uniche in tutta italia produrremmo un duplice effetto negativo, non adottare misure veramente efficaci dove c'è maggior rischio e imporremo misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno grave".