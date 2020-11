A cura della Redazione

I dati dei contagiati di oggi, mercoledì 4 novembre, in rapporto ai tamponi eseguiti danno al primo posto la Valle d’Aosta con il 23,28 per cento, seguita dal Piemonte con 22,32 per cento e dalla Campania con il 19,28 per cento.

A seguire: Liguria (18,27), Marche (17,87), Lombardia (17,74), Puglia (15,07), Basilicata (13,75), P.A. Bolzano (13,40), Veneto (12,70), Umbria (12,44), Sicilia (12,31), Toscana (12,11), Abruzzo (11,93), Emilia Romagna (9,5), Lazio (9,13), Calabria (9,11), Friuli Venezia Giulia (8,66), PA Trento (6,11), Molise (3,55).