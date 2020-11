A cura della Redazione

“Il ministro Roberto Speranza mi ha anticipato esito riunione che ha stabilito il passaggio dell’Abruzzo – insieme a Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana – nella zona arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare avranno decorrenza da mercoledì”.

Così il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio su Twitter.

“La Liguria da mercoledì 11 novembre diventerà zona arancione per i prossimi 14 giorni. Me lo ha appena comunicato il ministro Speranza. Pur rimanendo perplesso sulla differenza di trattamento rispetto alla scorsa settimana, a fronte di numeri più o meno simili, ritengo sia doveroso non entrare in polemica con il Governo e prendere atto di questa decisione”. Lo ha annunciato il governatore ligure Giovanni Toti su Facebook. “Indubbiamente i nostri ospedali sono sotto forte pressione – ha detto Toti – il mondo medico chiede interventi e in queste situazioni riteniamo che il criterio di prudenza debba sempre prevalere”.

Ma domani protrebbe esserci anche l'annunccio della quinta regione in zona rossa: la Campania. I dati che provengono dagli ospedali campani sono sempre più drammatici e da più parti, medici, scienziati e lo stesso governatore De Luca, si chiedono misure più restrittive per fermare i contagi.