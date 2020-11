A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 16 novembre.

I casi nelle ultime 24 ore sono 27.354 (ieri 33.979) per complessivi 1.205.881 positivi.

Il dato più alto ancora in Lombardia con 4.128 nuovi contagi, con 18.037 tamponi (rapporto poistivi/tamponi al 22,8%). seguita dalla Campania con 4.079, con 25.110 tamponi (rapporto poistivi/tamponi al 16,2%). Per la prima volta, la Campania ha processato il numero più alto di tamponi tra le regioni.

Sono 504 i decessii decessi registrati nelle ultime 24 ore per 45.733 totali morti.

Gli attuali positivi sono 717.784 (+ 5.294). I dimessi e guariti sono 442.364 (+ 21.554).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.492 (+ 70 rispetto ad ieri).

Effettuati 152.663 tamponi (oltre 42mila tamponi in meno rispetto ad ieri). Il rapporto nuovi positivi/tamponi è pari al 17,9 per cento {ieri 17,4 per cento).