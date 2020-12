A cura della Redazione

Scienziati scoprono che dentifricio e collutorio neutralizzano il virus che causa il Covid-19.

Un test di laboratorio parla di efficacia al 99,9%: il collutorio che contiene lo 0,07% di cloruro di cetilpiridinio può neutralizzare il Covid-19 in 30 secondi.

Gli studi fanno parte di un programma di ricerca Colgate che comprende studi clinici tra persone contagiate per valutare l’efficacia di prodotti per l’igiene orale nel ridurre la carica virale nella bocca, rallentando potenzialmente la trasmissione della

«Siamo nelle fasi iniziali delle nostre indagini cliniche, ma i nostri risultati preliminari di laboratorio e clinici sono molto promettenti», ha affermato la dott.ssa Maria Ryan, responsabile degli studi clinici Colgate. «Sebbene spazzolare i denti e sciacquare la bocca non sono una terapia né un modo per proteggere completamente un individuo dall’infezione, potrebbero tuttavia aiutare a ridurre la trasmissione e a rallentare la diffusione del virus, integrando i benefici che otteniamo indossando una mascherina per coprire bocca e naso, rispettando il distanziamento sociale e lavandoci frequentemente le mani»

Attualmente è in corso una fase di test per validare il potenziale antivirale dei prodotti per l'igiene orale.