A cura della Redazione

Aveva litigato con la moglie e per smaltire la rabbia un uomo di 48 anni ha cominciato a camminare senza sosta ritrovandosi a percorrere 450 km, quelli che da Como lo hanno condotto a Fano, dove è stato ritrovato dai carabinieri infreddolito e stanco ma cosciente e lucido. La storie è raccontata da Il Resto del Carlino.

Mancava da casa già da una settimana. Per questo la moglie, preoccupata, domenica mattina era andata in questura a Como a denunciarne la scomparsa. La denuncia sporta dalla donna confermava il racconto dell’uomo: dopo un dissidio familiare era uscito di casa a piedi e non aveva più fatto ritorno. Solo che nel mezzo ci sono stati all’incirca 450 chilometri percorsi, con una media di 65 chilometri al giorno, due e mezzo l’ora a non essersi fermati mai.

“Sono venuto a piedi fin qui - ha confermato l’uomo, dopo che gli agenti hanno avvertito la moglie del suo ritrovamento -. Non ho usato nessun mezzo. In questi giorni ho mangiato e bevuto perché la gente che ho incontrato lungo il cammino mi ha offerto acqua e cibo. Sto bene. Sono solo un po’ stanco”.