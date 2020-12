A cura della Redazione

L'Abruzzo torna rosso per un giorno, poi da domenica 13 sarà arancione. E' questo l'epilogo della sospenzione dell'ordinanza regionale da parte del Tar de L'Aquila Dal punto di vista epidemiologico, e seguendo le misure in vigore, l'Abruzzo andrà in Area Arancione dal 13 dicembre.

La decisione di del TAR regionale sospende l'ordinanza del Presidente Marsilio, giudicata illegittima, che anticipava al 7 dicembre l'Area Arancione e determina il ritorno dell'Abruzzo in Area Rossa fino all'entrata in vigore dell'ordinanza del Ministro Speranza che avrà effetto dal 13 dicembre.

E sempre da domenica 13 entreranno nella zona gialla la Lombardia, il Piemonte e la Basilicata.