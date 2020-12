A cura della Redazione

Trema Milano. La scossa percepita anche in Ticino di grado 4.1 con epicentro nel milanese, si è verificata alle 16:59.

Stando all'istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia del Servizio Sismico Svizzero, la magnitudo del sisma si aggira tra il grado 3.8 e 4.3 e l'epicentro esatto è a Trezzano sul Naviglio, a 8 km di profondità.

In moltissimi hanno percepito la scossa, specie ai piani alti dei palazzi. Non ci sarebbero, da quanto emerso dai primi riscontri feriti o danni particolari alle strutture e palazzi. Sono tuttavia una ventina le chiamate ricevute dai Vigili del fuoco di Monza, che attualmente stanno effettuando controlli riguardo la stabilità di alcuni edifici. Al momento, comunque, non sono segnalati danni.