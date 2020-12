A cura della Redazione

Pubblicate sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) le FAQ sul vaccino anti Covid-19 sviluppato da Pfizer/BionTech.

Un vademecum utile a tutti i cittadini che vogliono informarsi in vista della campagna di vaccinazione che interesserà la popolazione italiana nel corso dei mesi a seguire.

Tra gli aspetti più significativi, si evidenzia che il vaccino - somministrabile a soggetti dai 16 anni in su - "non contiene il virus e non può provocare la malattia".

Inoltre, le persone con malattie croniche, diabete, tumori, malattie cardiovascolari sono quelle più a rischio di una evoluzione grave in caso di contagio da Covid-19, per cui "proprio a loro, quindi, si darà priorità nell’invito alla vaccinazione".

LEGGI TUTTE LE FAQ

PER SAPERNE DI PIU', CONSULTA LA PAGINA WEB DEDICATA REALIZZATA DAL GOVERNO