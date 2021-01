A cura della Redazione

Firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza le ordinanze che, a partire dal 17 gennaio, collocheranno diverse regioni in area arancione e rossa al fine di contenere la diffusione dell'epidemia di coronavirus.

In area gialla ci sono Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana.

In area arancione, Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta.

In area rossa troviamo Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

Per districarsi tra le varie restrizioni imposte dal Governo a seconda delle colorazioni, sono state pubblicate le FAQ (clicca qui) sul sito istituzionale dell'esecutivo, in continuo aggiornamento in relazione al Decreto Legge e al DPCM del 14 gennaio scorsi.