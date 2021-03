A cura della Redazione

La Procura di Roma ha chiesto due condannne all'ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriele Natale Hjorth accusati di concorso in omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega ucciso a Roma il 26 luglio del 2019.

Pm, ingiustizia contro un uomo buono - "Gravi sono i fatti e grave è l'ingiustizia che è stata commessa contro un uomo buono, che stava lavorando".

Lo ha detto il pm Maria Sabina Calabretta nel corso della sua requisitoria nel processo per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.