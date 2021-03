A cura della Redazione

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che ridisegnano le aree di rischio in relazione alla emergenza coronavirus.

Da lunedì 22 marzo passano in area arancione per le regioni Sardegna (che era bianca) e Molise. Prorogata invece per ulteriori 15 giorni, quindi fino al periodo pasquale, l'ordinanza in scadenza relativa all'area rossa in Campania.

In area rossa dunque avremo: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Veneto

In area arancione, tutte le altre regioni.

I colori delle Regioni, consulta le Faq su cosa si può e non si può fare: clicca qui.