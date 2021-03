A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Italia, i nuovi colori delle regioni a seguito delle ordinanze emanate dal ministro della Salite Roberto Speranza. A partire da lunedì 29 marzo, avverrà il passaggio in area rossa per Calabria, Toscana e Val d’Aosta. Rinnovate le misure per Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Resta in rosso la Campania.

Il Lazio, invece, passa in area arancione da martedì 30 marzo.

Questo il quadro della situazione a partire da lunedì: in area rossa Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Val d'Aosta e Veneto.

In arancione tutte le altre.