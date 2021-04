A cura della Redazione

Oltre 100 migranti sono annegati al largo della Libia. L'allarme arriva da Francesco Creazzo di Sos Mediterranee che ricostruisce la tragica giornata di ieri, quando Alarm Phone ha lanciato l'allerta "alle autorità e alla Ocean Viking" su tre barche in pericolo: una con 40 persone, "mai rintracciata", e due gommoni con a bordo tra le 100 e le 120 persone ciascuno.

Il primo è stato ritrovato ribaltato. "Abbiamo avvistato dieci corpi - ha detto Creazzo - ma il mare era molto mosso, impossibile ci siano sopravvissuti". L'altro è stato riportato in Libia dalle autorità: a bordo i cadaveri di una mamma e del suo bimbo.

Intanto l'ong Sea-Watch International denuncia: "Le autorità dell'Ue e Frontex sapevano della situazione di emergenza, ma hanno negato il soccorso". "La Ocean Viking è arrivata sul posto solo per trovare dieci cadaveri". Lo scrive su Twitter Sea-Watch International, impegnata nel salvataggio di migranti nel Mar Mediterraneo, pubblicando una foto dell'equipaggio della Sea Watch 4 che ha osservato un momento di silenzio per commemorare le persone morte "in questo scioccante incidente". (ANSA)