A cura della Redazione

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 18 giugno 2021, ha firmato una nuova ordinanza, che entrerà in vigore dal 21 giugno, che dispone il passaggio delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano in area bianca.

Resta gialla solo la Valle d'Aosta.

Vengono così a decadere tutte le restrizioni. Non ci sarà più il coprifuoco e le attività economiche possono riprendere normalmente senza limitazioni di orari.

Ovviamente, restano sempre valide le prescrizioni di evitare assembramenti e di indossare le mascherine laddove non sia possibile mantenere il distanziamento.

Al riguardo, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha affer ato che "manterremo l’obbligo della mascherina all’esterno anche d'estate. L’uso facoltativo della mascherina - ha evidenziato - ne determinerebbe infatti il non-utilizzo, soprattutto tra i ragazzi, per via di comportamenti imitative. Poi - ha concluso -, è evidente che in spiaggia o al ristorante la mascherina non verrà utilizzata, ma in generale, andrà mantenuto l’obbligo".