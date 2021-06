A cura della Redazione

E' stato ritrovato vivo Nicola, il bimbo di due anni scomparso dalla sua casa a Palazzuolo sul Senio. Lo rende noto Prefettura di Firenze.

Le ricerche sono proseguite tutta la notte.

Il piccolo era scomparso la notte tra il 21 e il 22 giugno da un casolare sull'Appennino dove vive coi genitori e il fratellino di 4 anni. La famiglia vive in una casa isolata. Zona impervia, raggiungibile solo da una mulattiera. Lunedì sera babbo e mamma hanno messo a letto i due figli, anche Nicola. Quando sono andati a svegliarlo, hanno trovato un lettino vuoto. Hanno cercato per tutta la casa, poi nei terreni intorno. Hanno dato l'allarme ai carabinieri. Nicola è un bimbo che vive in campagna e ha sviluppato presto autonomia nei movimenti, abituato a muoversi da solo oltre i margini dell'abitazione e le immediate vicinanze.

L’artefice del ritrovamento è un giornalista della trasmissione Rai La vita in diretta, Giuseppe Di Tommaso, che mentre saliva verso l’abitazione ha udito lamenti e rumori e ha subito avvertito le forze dell’ordine. Nicola si trovava sul fondo di una scarpata profonda una cinquantina di metri, a circa tre chilometri dall’abitazione, ai margini del centro abitato: a portarlo in salvo è stato un Carabiniere.