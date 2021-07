A cura della Redazione

Deep Dive Dubai, la piscina per immersioni subacquee più profonda al mondo è stata inaugurata a Dubai, dove professionisti e appassionati delle immersioni potranno scendere sino a 60 metri di profondità, nuotando in un paesaggio a tema cittadino sommerso e giocare a giochi arcade.

Questa straordinaria piscina coperta è riempita con 14 milioni di litri di acqua dolce, l'equivalente di sei piscine olimpioniche. L'acqua viene mantenuta a 30 gradi per creare le condizioni perfette per le immersioni e non è necessario indossare mute spesse.

Dubai, un centro turistico e commerciale con un terreno desertico e mesi di torride temperature estive, ha una reputazione per le attrazioni sgargianti e da record come la sua pista da sci coperta piena di neve, i grandi parchi acquatici e l'edificio più alto del mondo.

La piscina è stata verificata dal Guinness World Records come la piscina più profonda del mondo per le immersioni, superiore di 15 metri rispetto ai già noti centri subacquei.

La struttura, a forma di ostrica in riferimento al patrimonio di immersione delle perle degli Emirati Arabi Uniti, è anche il più grande studio cinematografico subacqueo della regione.