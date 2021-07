A cura della Redazione

re il 6 agosto, L'ufficializzazione delle nuove misure varate dal governo Draghi per far fronte alla pandemia, tra queste il Green pass che andrà in vigore il 6 agosto, hanno prodotto in poche ore un aumento considerevole delle prenotazioni dei vaccini. E' il cosiddetto effetto Green pass: in Francia nei primi tre giorni dopo l'analogo annuncio fatto dal presidente Macron si erano registrati per la prima dose oltre 3 milioni di francesi.

L’effetto Gree Pass ha prodotto in poche ore nel Lazio oltre 38mila prenotazioni per i vaccini.

In Lombardia si è passati dalle oltre 11mila prenotazioni giornaliere della scorsa settimana alle 20mila registrate negli ultimi sette giorni, con il picco mercoledì con 30mila prenotazioni.

Nel Veneto c’è stato un vero e proprio attacco alla diligenza, come ha confermato il presidente Luca Zaia.

“In Piemonte raddoppiate le adesioni al vaccino”. E' quanto ha dichiarato il presidente della Regione Alberto Cirio.

Effetto Green Pass anche in Friuli, Liguria e Toscana. In Abruzzo raddoppiate le prenotazioni giornaliere. In generale in tutte le regioni d’Italia, chi più chi meno, c’è stata una corsa alle prenotazioni per il vaccino, e questo soprattutto tra i giovani che vogliono liberarsi di vincoli per i loro movimenti.