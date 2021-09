A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino dell'1 settembre. I casi nelle ultime 24 ore sono stati 6.503 (ieri 5.498) per complessivi 4.546.487 contagiati.

In Campania sono stati registrati 491 nuovi contagi (rapporto positivi/tamponi al 2,5%), la regione con il numero maggiore di casi giornalieri è la Sicilia (1.155).

Sono 69 i decessi nelle ultime 24 ore per 129.290 vittime totali. Gli attuali positivi sono 136.578 137.925 (-1.347 rispetto ad ieri). I dimessi e guariti sono in totale 4.280.619 (+7.774). In terapia intensiva i ricoverati sono 540 (-4).

Effettuati 303.717 tamponi, con un rapporto positivi/test pari al 2,1%, ieri 1,8%.