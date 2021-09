A cura della Redazione

Identificato virus simili al Sars-CoV-2 nei pipistrelli nel nord del Laos, in grado di infettare l'uomo.

Potrebbe essere una “grande svolta” nella ricerca delle origini del Covid-19. Lo hanno reso noto oggi gli scienziati del celebre Istituto Pasteur. Le conclusioni di questo lavoro, in libero accesso da mercoledì sulla piattaforma scientifica “Research Square”, devono ancora essere riviste, analizzate e convalidate dal mondo scientifico per la pubblicazione su una rivista specializzata.

Per comprendere meglio l'evoluzione della Sars-CoV-2 e le sue origini, oggetto da mesi di intense speculazioni, i ricercatori dell'Istituto Pasteur di Parigi, dell'Istituto Pasteur del Laos e dell'Università Nazionale del Laos, hanno effettuato alla fine del 2020 e all'inizio del 2021 una missione sul campo nel nord del Paese, dove diverse specie di pipistrelli vivono nelle grotte calcaree. Per vari motivi che si accumulano, si sospetta che alcuni pipistrelli insettivori possano essere il serbatoio del virus. I campioni sono stati raccolti in un'area che fa parte di un immenso rilievo carsico, formazioni geologiche costituite principalmente da calcare, che comprende anche il nord del Vietnam e il sud della Cina.

Conclusioni delle analisi dell'Istituto Pasteur: le sequenze virali riscontrate nei pipistrelli sono pressoché identiche a quelle del Sars-CoV-2 e i ricercatori hanno potuto dimostrare la loro capacità di consentire ai virus di entrare nelle cellule umane. Tuttavia, i virus studiati mancavano del “sito furina” presente invece nel Sars-CoV-2, una funzione che attiva la proteina Spike, permettendo al virus di entrare meglio nelle cellule umane e la cui esistenza condiziona il potere patogeno del virus. Diverse ipotesi potrebbero spiegare questo anello mancante. Secondo gli scienziati forse un virus non patogeno è circolato per la prima volta nell'uomo prima di mutare, o un virus molto vicino ai virus identificati ha questo sito di furina.

A come sia arrivato a Wuhan, in Cina, noto punto di partenza della pandemia, a 2.000 km di distanza, il virus dei pipistrelli trovato nelle grotte, non c'è nessuna risposta per il momento. Per i ricercatori, sia quel che sia, lo studio è un importante passo avanti nell'identificazione dell'origine di SARS-CoV-2. La conclusione principale dello studio sarebbe che ci sono virus molto simili al Sars-CoV-2 nei pipistrelli in grado di infettare gli esseri umani senza un animale intermedio, come ad esempio il pangolino. A fine agosto, gli esperti dell'Oms, autori di un rapporto sull'origine del Covid, hanno avvertito che la ricerca su questo argomento era a un punto morto. Facevano parte di un team di 17 esperti internazionali nominati dall'Oms e 17 esperti cinesi, il cui documento finale è stato pubblicato il 29 marzo, dopo un'indagine condotta a gennaio a Wuhan, sotto stretta sorveglianza delle autorità cinesi.