Lutto nel mondo dei motori. Il 15enne Dean Berta Vinales, pilota della Supersport 300, è morto per le conseguenze di un incidente sul circuito di Jerez.

Lo comunica sui propri canali social la Superbike, annunciando che il programma odierno sul circuito spagnolo è stato annullato.

"Il giovane pilota iberico, cugino di Maverick Vinales, ex pilota Yamaha di MotoGp oggi all'Aprilia, è deceduto a causa delle lesioni riportate dopo un incidente in gara1 del Campionato del Mondo FIM Supersport 300. Berta Vinales "ha riportato delle serie lesioni alla testa e al torace. Le vetture mediche sono immediatamente arrivate sul luogo dell’incidente e il pilota è stato assistito in pista, all’interno dell’ambulanza e al Centro Medico del circuito - si legge sul sito ufficiale della Superbike -.

Nonostante tutti gli sforzi compiuti dallo staff medico del circuito, il Centro Medico ha comunicato che purtroppo Berta Viñales si è dovuto arrendere alle serie lesioni riportate".