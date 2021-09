A cura della Redazione

Bisogna incentivare la formazione. I giovani entrano spesso nel mercato del lavoro tardi, oltre che con bassi salari, perché studiano e meno male.E questo deve essere incentivato: allora permettiamo il riscatto gratuito della laurea per fini pensionistici", ha proposto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico intervenendo a 'Futura'. Tra le altre idee per i giovani, Tridico ha indicato anche la necessità di una "pensione di garanzia, soprattutto per i giovani".

"Il salario minimo per i giovani è determinante, così come anche per le donne", ha detto Tridico. "Durante la pandemia - ha spiegato - le categorie maggiormente vittime sono state giovani e donne. Nella carriera lavorativa della donna, la donna con figlio rinuncia a 5mila euro in media di stipendio rispetto a una donna che non ha avuto figli. Il gap salario nei confronti del lavoratore maschio è crescente e durante la pandemia i primi a perdere lavoro sono stati giovani e donne. Le vittime di salari bassi sono principalmente giovani e donne".

"Oggi sono oltre 2 milioni i lavoratori che lavorano a 6 euro all'ora lordi. Ci sono riders che corrono e fanno incidenti anche mortali e guadagnano 4 euro all'ora. Questo non è tollerabile. Non è tollerabile in un'economia avanzata", ha detto il presidente dell'Inps.