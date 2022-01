A cura della Redazione

Si terrà alle ore 16 di oggi, lunedì 31 gennaio, il Consiglio dei Ministri che dovrà adottare nuove misure per il contenimento della diffusione del Covid. Si tratterà più che altro di prorogare alcune disposizioni già introdotte.

Tra queste, l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto anche in zona bianca, una quarantena più "soft" per gli alunni delle scuole elementari in caso di contagio in classe (come per le medie e le superiori).

Possibile anche l'estesione del green pass per chi ha ricevuto la dose booster (la terza), con la certificazione verde che non avrà scadenza. Per wquanto riguarda, poi, il sistema dei colori delle Regioni in ragione della criticità dell'emergenza sanitaria per ciascun terriotrio, dovrebbe restare in vigore solo la possibilità di istituire la zona rossa in circostanze particolarmente gravi.

All'ordine del giorno, inoltre, le riaperture delle discoteche e sale da ballo. Si parla della data del 15 febbraio, anche se i gestori vogliono anticiparla al 14, giorno di San Valentino.