A cura della Redazione

Matteo Salvini positivo al Covid. Lo annuncia lui stesso con un messaggio su Twitter.

"Sono in buona compagnia - scrive il leader della Lega -. Ai milioni di Italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io! Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo, ma risultato positivo. A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e pazienza".

Salvini dunque non ha potuto prendere parte alla seduta del Parlamento in occasione del giuramento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.