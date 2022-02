A cura della Redazione

Tenta di introdursi nell'area ad accesso limitato del Festival di Sanremo con un pass falso, denunciato.

Gli agenti di Polizia del commissariato di Sanremo hanno bloccato l'uomo un lasciapassare che riportava le generalità e la foto del titolare nonché il logo della trasmissione televisiva di Rai1 ed il QR-code.

Il pass, dopo gli opportuni accertamenti, risultava stampato artigianalmente e non valido. L’uomo ha dichiarato di essere arrivato a Sanremo con un suo amico indicandolo, tra l’altro, come l’autore materiale del falso badge. Quest’ultimo, rintracciato dagli agenti in un hotel poco distante, ha dichiarato che i pass li aveva stampati poco prima di raggiungere la città. Entrambi sono stati denunciati per truffa.

Sempre nell’ambito dei servizi di prevenzione predisposti per la manifestazione canora, ieri sera, 10 attivisti di Greenpeace sono stati fermati dai poliziotti della Questura di Imperia mentre tentavano un’azione di protesta davanti al teatro Ariston.

I manifestanti, 4 uomini e 6 donne, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per danneggiamento, getto pericoloso di cosa, resistenza passiva.