A cura della Redazione

Pubblicate sul sito del Governo italiano la tabella aggiornata (clicca qui) relativa alle attività/servizi consentiti con/senza green pass (base e rafforzato) nelle diverse aree geografiche di rischio (bianca, gialla, arancione).

Sono ormai davvero residuali i campi di libertà per chi ha scelto di non vaccinarsi e, quindi, di non disporre della certificazione verde. In taluni casi, come l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, non è sufficiente neanche il green pass base ma occorre quello rafforzato oltre al tampone negativo o aver ricevuto la terza dose.

Ed ancora, senza green pass rafforzato (ottenuto a seguito della guarigione dal Covid o dopo aver completato almeno il ciclo vaccinale primario, composto da prima e seconda dose), non è possibile consumare al banco e al tavolo - anche all'aperto - in ristoranti, bar, pizzerie, inclusi quelli presenti nelle strutture ricettive; fruire del trasporto pubblico o privato di linea; praticare sport di squadra e di contatto (all'aperto e al chiuso); accedere ad eventi sportivi (outdoor o indoor); andare al cinema e al teatro (al chiuso) o in locali di intrattenimento musicale dal vivo; accedere agli impianti di risalita sciistici; frequentare palestre e piscine, sia all'aperto che al chiuso; visitare musei e altri luoghi culturali come biblioteche e archivi; alloggiare in strutture ricettive; partecipare a feste conseguenti a celebrazioni civili o religiose (al chiuso); frequentare sagre e fiere; partecipare a convegni e congressi; accedere a centri benessere e termali; alle sale gioco e scommesse; a parchi tematici e di divertimento.