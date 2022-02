A cura della Redazione

Gravi danni in Lombardia per il forte vento. Le raffiche hanno anche toccato i 90 km/h. Divelta una parte del tetto di copertura della Stazione Centrale, molti gli alberi caduti, anche sulle vetture in sosta.

Sono 2 i feriti registrati nel Milanese proprio a causa del cedimento degli arbusti sotto le forti folate.

A Milano, chiusi i parchi pubblici e il Comune ha invitato i cittadini a non utilizzare le aree alberate non recintante per l'intera giornata. La situaizone è più o meno simile in molti altri Comuni della provincia. I vigili del fuoco hanno effettuato interventi anche a Como, Varese e Monza. Disagi anche in Piemonte.

In Campania, difficoltà per i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli, in particolare verso Ischia e Procida. Molte corse sono state cancellate, soprattutto quelle con le navi veloci. A singhiozzo i viaggi con i traghetti.