"E' stata la mano di Dio", diretto dal regista napoletano Paolo Sorrentino, è tra i cinque selezionati dalla Academy per la vittoria finale dell'Oscar nella categoria "miglior film straniero".

La pellicola (Hand of God il titolo in lingua inglese), che vede tra i protagonisti, tra gli altri, Toni Servillo, Luisa Ranieri e Filippo Scotti, è ambientata nella Napoli degli anni Ottanta.

Un'opera fortemente autobiografica, intima e personale che ripercorre la giovinezza di Sorrentino (interpretato da Filippo Scotti) nella sua Napoli tra amore, la passione per il calcio (l'arrivo di Maradona), ma anche dolore e sofferenza.

Il cineasta partenopeo si è già aggiudicato una statuetta nel 2014 con "La Grande Bellezza".

Queste le nomination nella categoria "film stranieri":

DRIVE MY CAR (Giapppone)

FLEE (Danimarca)

THE HAND OF GOD (Italia)

LUNANA: A YAK IN THE CLASSROOM (Regno del Buthan)

THE WORST PERSON IN THE WORLD (Norvegia)