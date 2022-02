A cura della Redazione

Tamponi falsificati per poter viaggiare. La Guardia di Finanza di Venezia, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del green pass sui viaggiatori in transito presso lo scalo intercontinentale, ha individuato 7 soggetti che tentavano di partire in assenza dei necessari documenti.

In occasione di un controllo eseguito nei confronti di un pakistano, in procinto di partire per Dubai, le Fiamme Gialle hanno scoperto che l'uomo, per evitare di sottoporsi al prescritto tampone prima di imbarcarsi, aveva falsificato quello riferibile ad un’altra persona, modificando i dati anagrafici riportati sul documento con un software di fotoritocco.

Dai primi accertamenti è stato riscontrato che i soggetti che hanno rilasciato il referto dell’esito del tampone “originale”, tutti regolarmente abilitati, sono estranei ed inconsapevoli della successiva contraffazione “casalinga”.

Il medesimo meccanismo di “alterazione” è stato riscontrato in occasione di un successivo controllo, eseguito con la collaborazione della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto, nei confronti di un gruppo di 4 ulteriori pakistani.

Tutti i soggetti, oltre ad essere rimasti a terra, sono stati deferiti per falso materiale.

In altri 2 casi invece, è stata, probabilmente, la scarsa conoscenza linguistica a lasciare a terra 2 soggetti tunisini: i viaggiatori, pur avendo ricevuto l’esito “positivo” del test per il Covid-19, pensavano di poter viaggiare tranquillamente.

All’atto della negazione dell’imbarco da parte dall’operatore del check-in, hanno manifestato evidenti segni di nervosismo creando notevoli problemi alla sicurezza.

Il tempestivo intervento delle unità anti-terrorismo della Guardia di Finanza, impegnate nel servizio di vigilanza, ha permesso di riportare l’ordine: i due viaggiatori sono stati sanzionati ai sensi del Testo Unico sulla Sanità ed allontanati dallo scalo aeroportuale.