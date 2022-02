A cura della Redazione

Un gravissimo incidente strdale a Cagliari. Due pedoni sono stati investiti da un'auto e portate d'urgenza in ospedale in condizioni critiche: una è in coma al Brotzu.

È accaduto verso le 5,30 in viale Marconi. Le due giovani, 18 e 22 anni, stavano attraversando la strada probabilmente dopo aver trascorso la nottata qualche locale della zona. Un'auto le ha invedtite in pieno.. Sul posto le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine per ricostruire la dinanica dell'incidente. Le due ragazze sono state trasportate in codice rosso al Policlinico e al Brotzu. Una delle due è la più grave in rianimazione