A cura della Redazione

Arrestate a Milano 20 persone appartenenti ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dall'uso delle armi.

Le indagini della Squadra Mobile milanese sono iniziate nel settembre 2019 quando, seguendo un possibile canale di fornitura di droga della piazza di spaccio di Pioltello (nel Milanese), i poliziotti hanno scoperto un'organizzazione criminale operativa tra il Bresciano, la bassa Bergamasca e alcune aree dell'hinterland meneghino.

L'organizzazione criminale, che era inoltre in grado di rifornire prevalentemente di eroina e cocaina altri gruppi criminali del centro nord Italia, per affermarsi in alcune piazze di spaccio avrebbe messo in atto gesti eclatanti di violenza, talvolta con l'uso di armi.

Nel corso delle indagini, sono stati eseguiti 15 arresti in flagranza e sequestrato più di un chilo di cocaina, circa 14 chili di eroina, 100 chili di sostanza da taglio, 17.500 euro in contanti e due pistole semiautomatiche.

Numerose anche le perquisizioni effettuate, nel corso delle quali sono stati sequestrati 74mila euro in contanti ed è stata arrestata una persona per la detenzione di 700 grammi di cocaina.

Il blitz è stata svolta con l'ausilio degli agenti delle Squadre Mobili di Bergamo, Brescia, Bolzano, Novara, Rimini, Varese e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia.