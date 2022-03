A cura della Redazione

«L'Italia non sta entrando in guerra, sta rispondendo ad una richiesta di aiuto per fermare Putin e la sua guerra».

Lo ha detto il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio. «Continuiamo a lavorare per la pace e per l'immediato cessate il fuoco imponendo dure sanzioni economiche alla Russia».

Di Maio ha poi sottolineato che «l’Italia è per la pace, mentre Putin vuole la guerra. L’esercito russo sta provocando la morte di centinaia di vittime innocenti. Il popolo ucraino rappresenta tutti noi e va sostenuto, tutta l’Ue deve sostenerlo».

Il ministro ha infine elogiato il lavoro dell'Ambasciata italiana in Ucraina - trasferita dalla capitale Kiev a Leopoli. «L'ambasciatore Zazo ha portato fuori da Kiev circa 100 nostri connazionali, 20 minori e circa 10 neonati».