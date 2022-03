A cura della Redazione

CIrca 60mila euro in meno sull'assegno personale spettante per l'incarico di Presidente della Repubblica.

Anche in qesto suo secondo mandato, Sergio Mattarela si riduce "lo stipendio" che gli spetta per legge. La richiesta è stata inoltrata dal Ministero dell'Economia e Finanze,, alla quale dovrà dar seguito.

Il compenso al Capo dello Stato, come lo stesso Mattarella ha voluto, si allineerà a quello del trattamento pensionistico che riceve dall'INPS in qualità di docente universitario

Pertanto, la prevista somma annuale di 239.182 euro lordi viene ridotta a 179.835,84 euro.

"Contestualmente il Presidente Mattarella - si legge in una nota del Quirinale - ha confermato la rinuncia anche per il nuovo settennato all’adeguamento dell’assegno personale all’indice dei prezzi al consumo (adeguamento Istat) che avrebbe comportato un aumento di circa 16mila euro. Infine, in base alle norme vigenti, il Presidente della Repubblica non percepisce (né percepirà in futuro) il pagamento della pensione (vitalizio) come ex parlamentare".