A cura della Redazione

Ecstasy nello champagne “Moet & Chandon Imperial Ice”. Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di sicurezza alimentare relativo al lotto LAJ7QAB6780004 di bottiglie da 3 litri della nota casa francese.

Al momento sono stati segnalati 11 casi di intossicazioni, e un decesso, avvenuti nei Paesi Bassi e in Germania, a seguito del consumo. La sostanza rinvenuta è l’MDMA, meglio nota come ecstasy, una sostanza psicoattiva derivata dalla amfetamina

“Dalle informazioni al momento disponibili - si legge nella nota del Ministero - sembrerebbe che queste bottiglie siano state manipolate, in quanto i tappi non corrispondono ai tappi iniziali e le bottiglie potrebbero anche essere state completamente svuotate di champagne e quindi riempite con puro MDMA liquido. Inoltre, lo champagne che conterrebbe MDMA liquido non farebbe bollicine perché non conteneva anidride carbonica; avrebbe un colore bruno rossastro, che si scurisce nel tempo; avrebbe un odore aromatico-fruttato, sebbene questo non era simile allo champagne”.

In Italia non sono stati segnalati casi di intossicazione da ecstasy correlabili al consumo di questo prodotto. E' in corso un'indagine di polizia in Francia, Belgio, Germania e Olanda.