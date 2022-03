A cura della Redazione

Sono 90 i bambini uccisi dall'inizio della guera in Ucraina ed oltre 100 quelli feriti secondo la Procura Generale ucraina.

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite stima, per ora, 1.663 vittime tra i civili ucraini anche se la stima è da considerarsi al ribasso.

Secondo il Ministero dell'Interno ucraino, 1.582 sarebbero i morti nella sola città di Mariupol.

Il presidente ucraino Zelensky ribadisce: "L'anno scorso ho avvertito i leader NATO: se non ci sono dure sanzioni preventive controla Russia si va in guerra, avevo ragione. Ripeto: se non chiudete i nostri cieli, i missili russi cadranno sul vostro territorio, sul territorio della NATO. E' solo questione di tempo".