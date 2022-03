A cura della Redazione

Super green pass abolito per i lavoratori over 50. E' quanto emergerebbe alla vigilia del Consiglio dei Ministri che si terrà questo pomeriggio alle 15.30 a Palazzo Chigi. Per gli over 50 sarebbe necessario, questa l'ipotesi, solo il green pass base (quindi, ottenuto anche tramite test antigenico rapido o molecolare).

In previsione anche la decadenza dell'utilizzo del green pass da maggio. Gli stadi torneranno alla capienza del 100% da aprile (potrebbe esserci una deroga per la partita Italia-Nord Macedonia del 24 marzo prossimo a Palermo, in cui potrebbe essere anticipata tale decisione), e sempre dal primo aprile dovrebbe non essere più necessario esibire la certificazione verde sui mezzi di trasporto pubblico locale, mentre l'uso delle mascherine al chiuso e all'aperto, in casi di assembramenti e aree affollate, resterà in vigore fino a fine aprile.

Come annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza, non verrà rinnovato lo stato di emergenza Covid che, dunque, resterà in vigore fino al 31 marzo.

Al termine della seduta del CdM, il premier Mario Draghi e lo stesso Speranza terranno una conferenza stampa per illustrare i provvedimenti adottati.