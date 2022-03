A cura della Redazione

Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto di uscita dall'emergenza Covid.

Al 31 marzo decade lo stato di criticità e non verrà prorogato. Viene sciolto il CTS anche se la vigilanza continuerà ad essere esercitata attraverso l'Istituto Superiore di Sanità e il Consiglio Superiore di Sanità.

Una delle novità è rappresentata dalla abolizione delle quarantene da contatto: resterà in isolamento domiciliare solo il soggetto positivo.

Superata anche la classificazione per colori delle Regioni.

Non ci sarà più l'obbligo di super green pass per i lavoratori, basterà quello base. In generale, dal primo maggio non servirà più.

Resta l'obbligo vaccinale, fino al 31 dicembre, per personale sanitario, scolastico e delle forze dell'ordine.

Fino al 30 aprile resterà in vigore l'obbligo di mascherine al chiuso.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha illustrato i provvedimenti nel corso di una conferenza stampa col premier Mario Draghi, ha escluso al momento la somministrazione della quarta dose di vaccino per tutti. Si valuta per le fasce della popolazione più fragili e in età avanzata.