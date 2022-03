A cura della Redazione

Rapinato e violentato. Un 17enne è stato vittima di abusi da parte di due coetanei tunisini. Il giovane si trovava in strada a Roma, in via Ottaviano di montecelio, zona periferica.

E' stato avvicinato dai due balordi mentre si trovava a bordo della sua minicar. Si sono fatti consegnare i soldi e il cellulare, poi hanno abusato di lui. Non paghi, lo hanno costretto ad andare a casa e dargli altri 200 euro, poi sono fuggiti.

I due sono stati poi arrestati dalla Polizia, rintracciati grazie alla geolocalizzazione del telefonino che avevano sottratto alla vittima. Ad avvertire gli agenti erano stati i genitori di quest'ultima.

Le accuse nei confronti dei due ragazzi, di 17 e 18 anni, sono di rapina aggravata e violenza sessuale.