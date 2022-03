A cura della Redazione

Sono circa 60mila i cittadini arrivati ufficialmente dall'Ucraina dopo essere fuggiti dalla guerra.

Il Vminale ha diffuso il dato aggiornato a oggi, 21 marzo: un totale di 59.589 rifugiati, di cui 30.499 donne, 5.213 uomini e 23.877 minori.

Le principali città di destinazione nel nostro Paese sono sempre Milano, Bologna, Roma e Napoli. Qui, infatti, sono concentrati la maggioranza di parenti e amici dei profughi in grado di ospitarli o quantomeno di fornire assistenza ai loro connazionali che vivono il dramma della diaspora a causa del conflitto.

L'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati stima che siano almeno 10 milioni le persone in fuga, tra coloro che sono sfollate nel loro Paese e andate via dall'Ucraina. Un disastro umanitario senza precedenti dal secondo Dopoguerra. In tutto questo, si contano nel conflitto 115 bambini morti e oltre 140 rimasti feriti durante gli attacchi russi.