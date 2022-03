A cura della Redazione

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 21 marzo, il decreto del Ministero dell'Economia e del Ministero della Transizone ecologica sulla riduzione delle accise sul carburante per un periodo limitato.

A partire da oggi, 22 marzo, e fino al 20 aprile (30 giorni in tutto), dunque, benzina, diesel e GPL costeranno di meno. Ciò significa che alle stazioni di servizio il presso al cosumatore si decurterà di 25 centesimi per ogni litro.

Nello specifico, l'accisa - che è una imposta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo, tra cui il carburante, e contribuisce a impattare notevolmente sul prezzo finale praticato - per la benzina scende a 643,24 euro per mille litri (prima 728,40 euro); per il diesel a 532,24 euro (prima 617,40 euro) e per il GPL a 182,61 euro (prima 267,77 euro) per mille chilogrammi.

Novità anche in tema di bonus sociale luce e gas. Il decreto legge varato dal Governo contente "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" (n. 21 del 21 marzo 2022) dispone, all'art. 6, che dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, il valore dell'ISEE necessario per ottenerlo in automatico - non serve presentare domanda, sarà l'ARERA, l'Agenzia regolatrice del settore, a incrociare i dati con l'INPS - è pari a 12mila euro a fronte degli 8.265 euro precedenti. Ciò significa che si amplia il numero delle famiglie che ne beneficeranno.