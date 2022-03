A cura della Redazione

Giorno 27 della guerra in Ucraina. Le sirene anti-bombe sono risuonate in 17 regioni (oblasts) su 21, tra cui quelle di Leopoli, Kharkiv e Odessa.

Sotto attacco in particolare la regione di Kharkiv, dove si sono resgitrsati ben 84 attacchi di artiglieria russa nelle ultime 24 ore.

Nel distretto Korabelniy di Mykolaiv è esplosa una stazione di carburante a seguito di un bombardamento. Il Servizio di Emergenza Statale segnala 3 vittime e un ferito.

Nella giornata di ieri, 21 marzo, 5 bambini sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale "in condizioni critiche" dopo che le truppe russe hanno aperto il fuoco sulle famiglie che fuggivano da Mariupol, lo rende noto il capo dell'amministrazione regionale di Zaporizhia. In totale, sono poco più di 8mila i cittadini evacuati attraverso i corridoi umanitari nella sola giornata di ieri, di questi 3mila provenivano da Mariupol ed erano diretti a Zaporizhia.

Sono 117 i bambini morti fino al 21 marzo in Ucraina dall'inizio della guerra secondo una stima della Procura Generale, 38 dei quali uccisi solo nell'ultima settimana. Le ultime due vittime, in ordine cronologico, avevano 7 e 9 anni.