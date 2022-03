A cura della Redazione

Un mese fa, era il 24 febbraio, la Russia invadeva l'Ucraina scatenando la guerra alle porte dell'Europa.

24 MARZO 2022

La nave da sbarco russa "Orsk", della flotta del Mar Nero, è stata distrutta nel porto di Berdyansk, lo riferisce la Marina ucraina.

I russi continuerebbero ad utilizzare bombe al fosforo bianco (proibite dalle leggi internazionali). Sarebbero state impiegate nelle città della regione del Luhansk. Le vittime sono 4, tra cui 2 bambini, 6 i feriti. Lo riferisce l'amministrazione regionale di Luhansk.

Nella giornata di ieri, era stato il sindaco di Irpin a denunciarne il loro utilizzo.

Va a fuoco una foresta vicino Chernobyl.

Il sindaco di Okhtyrka riferisce di un lancio di missili sulla città. Ci sarebbero diverse vittime civili, non ancora disponibile il numero esatto.

L'ufficio della Procura Generale dell'Ucraina riferisce che ad oggi sono 128 i bambini uccisi, 172 quelli feriti.

23 MARZO 2022

Nella giornata di ieri ancora bombe sono adute sulla capitale Kiev. Colpito un centro commerciale, almeno una persona è morta. Lo riferisce l'amministrazione della città.

Si registra, purtroppo, anche il decesso di una giornalista russa, Oksana Baulina, che stava seguendo la guerra per il sito di informazione dissidente russo The Insider. Si trovava nel distretto di Podolsky per documentare la distruzione ad opera degli invasori quando si è abbattuto un razzo. Con lei è morta un'altra persona, due invece sono rimaste ferite.

Vittima dei bombardamenti a Mariupol anche la ginnasta 11enne ucraina Kateryna Dyachenko.

Sul versante dei rifugiati, ieri 4.554 cittadini ucraini hanno lasciato i territori più "caldi" del conflitto, quasi 3mila da Mariupol hanno raggiunto Zaporizhia.

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in occasione del primo mese di combattimenti, ha esortato il mondo a stare al fianco del suo Paese e a scendere in piazza. "Tutti dobbiamo fermare la Russia. Il mondo deve fermare la guerra - l'appello di Zelensky -. Sono grato a tutti coloro che agiscono a sostegno dell'Ucraina, a sostegno della libertà. Ma la guerra continua. Continua il terrore contro le persone pacifiche. È già passato un mese! È passato così tanto tempo! Questo mi spezza il cuore, a tutti gli ucraini e a ogni persona libera sulla terra. Perciò vi chiedo di schierarvi contro la guerra!".